Volley femminile | i possibili nomi emergenti dell’Italia | le novità dalla A1

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Qualcosa si sta muovendo in serie A1. Sono tante le giovani che si stanno conquistando il posto da titolare o comunque stanno trovando spazio nel massimo campionatoe alcune di loro sono anche molto interessanti in prospettiva. Tralasciando Ekaterina Antropova, che ha già iniziato il suo percorso in serie A1 e le atlete nate dal 2002 in poi che solo in parte possono essere ancora annoverate tra le giovani, sono diversi isu cui puntare l’attenzione in prospettiva. Tra le titolari fisse c’è l’opposta di Cuneo Anna Adelusi. Gioca in un ruolo dove ritagliarsi uno spazio nel futuro prossimo in azzurro sarà molto difficile ma la ventenne di origine modenese si sta ben comportando con la maglia delle piemontesi e in stagione ha messo a segno già 133 punti avvicinando il 40% di positività in ...