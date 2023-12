Volley | Civitanova per il quarto sigillo in Champions ospita il VK Lvi Prag

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Obiettivo en plein di vittorie e quarti di finale per la Lubeche mercoledì 21 dicembre alle 20.30 ospiterà all’Eurosuole Forum il VK Lvi, squadra della Repubblica Ceca che ha ancora qualche speranza di qualificarsi per i quarti di finale. Se da una parte c’èche ha vinto tutte e tre le partite fin qui disputate ed è lanciatissima verso il primo posto in un girone tutto sommato abbordabile, dall’altra ci sono i cechi che finora hanno ottenuto una vittoria (3-0) a Maaseik all’esordio, poi hanno perso in casa contro la Lube e al terzo match sono stati battuti 3-2 in Romania dall’Arcadia Galati. La Lube arriva dalla bella e sofferta vittoria sul campo del Piacenza nella penultima giornata di andata della Superlega. Un successo rocambolesco ma importante per la squadra di Blengini che, a tratti, ha espresso ...