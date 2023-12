Vladimir Putin | lo schiaffo alla Ue | il report che fa godere lo zar

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L'Unione europea ha dato ieri il via libera ufficiale al 12esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le misure principali riguarderanno essenzialmente i diamanti, ovvero dal prossimo primo gennaio i 27 Stati membri non potranno più acquistare diamanti naturali e sintetici o gioielli con diamanti, provenienti direttamente dRussia, a meno che non siano destinati a scopi industriali. Entro il primo marzo, il divieto di importazione sarà esteso ai diamanti di origine russa tagliati e lucidati in altri Paesi. Bene, quali saranno gli effetti di tali sanzioni sulla guerra in Ucraina? Nulli, come nulli di fatto sono stati gli effetti degli altri pacchetti fin qui varati che Mosca si è evidentemente fumati senza che vi rimanesse troppa traccia. Lo dicono i numeri, l'economia russa va meglio di quella europea, quest'anno secondo gli analisti di Bloomberg Economics il ...