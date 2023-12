Violenta rissa fuori da un bar | arrestati due uomini

Pubblicato il 4 Dicembre, 2023 Una Violenta rissa quella scatenatasi in quello che da sempre è il cuore pulsante della movida di Latina , ovvero il ... (dayitalianews)

Tempo di lettura: < 1 minutoSei persone sono state arrestate dai carabinieri su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord per rissa e lesioni; ... (anteprima24)

Roma violenta - rissa tra stranieri : due persone ferite a colpi di machete. L’aggressore è ancora in fuga

A colpi di machete, tra la gente, a Roma, e non è la prima volta che accade. Un uomo ha aggredito due stranieri a colpi di machete in via Casilina, ... (secoloditalia)