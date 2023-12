VIDEO – Inter-Bologna stasera | con occhi sul mercato | TG Flash Inter-News

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO – Prosegue l’avvicinamento a, esordio in Coppa Italia dagli ottavi di finale.al Meazza Simone Inzaghi farà tanti cambi in formazione, fra cui Marko Arnautovic. Dalla prestazione dell’austriaco dipenderanno anche molte delle scelte in vista deldi gennaio, dove c’è già una certezza: dover trovare un sostituto di Juan Guillermo Cuadrado, che starà fuori per tre mesi. Oggi quindi ...