Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2023 ore 20 | 30

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)DEL 20 DICEMBREORE 20.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E IN USCITA DA TOGLIATTI A TOR CERVARA SULLA-FIUMICINO CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN INTERNA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE NELLA CAPITALE È POSSIBILE RAGGIUNGERE IL CENTRO CON LE LINEE GRATUITE FREE 1, FREE 2 E 100 FINO AL 7 DI GENNAIO INOLTRE, SONO STATE POTENZIATE ALCUNE LINEE DI BUS SERVIZIO INTENSIFICATO ANCHE SULLE METRO A E C RESTIAMO IN ...