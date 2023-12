Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)DEL 20 DICEMBREORE 19.35 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SU VIA NETTUNENSE, LAÈ STATA RIPRISTINATA, CODE IN DIMINUZIONE TRA VIA COLLI ALBANI E COLLE OLIVA, NELLE DUE DIREZIONI PER TRAFFICO CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO, DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA ROAM-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD POI TRA CASILINA E A24TERAMO IN INTERNA SI RALLENTA DALLA CASSIA ALLA FLAMINIA A SEGUIRE CODE TRA NOMENTANA E A24, ANCHE TRA PONTINA E OSTIENSE LE ALTRE ...