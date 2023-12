Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)DEL 20 DICEMBREORE 17.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA-FIUMICINO, UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREIZONE RACCORDO NELLA DIREZIONE OPPOSTA, CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA RESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE DA CASAL DEL MARMO ALLA SALARIA E Più AVANTI INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONENORD E PRENESTINA IN ESTENA LE CODE SONO LOCALIZZATE IN DUE TRATTI TRA PISANA E APPIA E TRA PRENESTINA E A24-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER UN INCIDENTE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE EUR IN USCITA SI RALLENTA ...