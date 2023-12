Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)DEL 20 DICEMBREORE 12:30 valeria VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FIRENZE, 2 KM DI CODA PER LAVORI TRA ORVIETO E ATTIGLIANO DIREZIONESEMPR EIN DIREZIONEINCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TANGENZIAL EST SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO IN INTERNA CODE ALTEZZA FLAMINIA E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE SUD SU VIA SALARIA SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITA’ PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE. TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO PER LA GIORNATA DEL 24 dicembre PER TUTTE LE LINEE DI ...