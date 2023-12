Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)DEL 20 DICEMBREORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE SUD. PARLIAMO DI LAVORI: PER QUANTO RIGUARDA L’A1 FIRENZE-, QUESTA NOTTE VERRA’ CHIUSA LA RAMPA DI USCITA SULLA DIRAMAZIONENORD PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA NAPOLI E DIRETTO ADALLE 22.00 ALLE 6 DI DOMANI IN ALTERNATIVA UTILIZZARE L’USCITAEST PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI: ATTIVO IL PIANO DI MOBILITà NATALIZIA CHE PREVEDE TRA LE ALTRE TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO DOMENICA 24 E MODIFICHE AGLI ORARI DI SERVIZIO DI METROPOLITANE E FERROVIE ...