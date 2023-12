Via libera dell’Ecofin al nuovo Patto di stabilità Meloni e Giorgetti “soddisfatti per l’Italia”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Viaalla riforma deldie crescita. La difficile intesa per le modifiche delle regole delle governance finanziaria, chieste soprattutto dal governo, è andata in porto. L’accordo tra Germania e Francia condecisiva portato al tavolo del vertice dei ministri delle Finanze Ue è stato raggiunto nella notte, nel corso di una riunione da remoto. L’Ecofin approva la riscrittura deldi: “Importante” Il Presidente del Consiglio, Giorgia, considera importante che sia stato trovato tra i 27 Stati membri della Ue un compromesso di buonsenso per un accordo politico suldie ...