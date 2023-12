Verona | sequestro delle quote | il club fa chiarezza con un comunicato

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) E’ una situazione caldissima in casa Hellas. La notizia del giorno riguarda ildel 100%e il presidente Setti è indagato per bancarotta. Il, attraverso unufficiale pubblicato sul sito, ha deciso di fare. “La vicenda delnon riguarda il patrimonio di HellasF.C. s.p.a. (“HV”), che non viene toccato. Ilsi inserisce, come ennesima schermaglia giudiziale, nella controversia tra il Gruppo societario di Maurizio Setti e il Gruppo societario di Gabriele Volpi. Sono state sequestrate le partecipazioni sociali in HV di proprietà di Star Ball s.r.l., società (di Maurizio Setti) che le aveva acquistate da HV7 s.p.a., che a sua volta le aveva ...