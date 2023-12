Operaio morto schiacciato da una lastra di marmo in una ditta vicino Verona

Unè morto in un incidente sul lavoro a Stallavena, frazione di Grezzana, in provincia di, in una ditta di lavorazione marmi. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte dei ...

Verona, operaio muore schiacciato da una lastra di marmo la Repubblica

Verona, muore operaio schiacciato da lastra di marmo - LaPresse LAPRESSE

Autista di 56 anni muore schiacciato dalle lastre di marmo che aveva caricato sul camion

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro a Stallavena, frazione di Grezzana, in provincia di Verona, in una ditta di lavorazione marmi. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte dei ...

Operaio di 56 anni muore schiacciato da una lastra di marmo:

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro a Stallavena, frazione di Grezzana, in provincia di Verona, in una ditta di lavorazione marmi. L'uomo, per cause in corso ...