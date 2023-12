Verona nel caos | sequestrate delle quote! La società fa chiarezza

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequesto preventivo del 100%quote di unache fa capo al, con il presidente Setti indagato per bancarotta fraudolenta. Lascaligera, che fra due settimane affronterà l’Inter, dà la sua posizione. IL COMUNICATO DEL– Si ritiene opportuno fare. La vicenda del sequestro non riguarda il patrimonio di HellasF.C. s.p.a. (“HV”), che non viene toccato. Il sequestro si inserisce, come ennesima schermaglia giudiziale, nella controversia tra il Gruppo societario di Maurizio Setti e il Gruppo societario di Gabriele Volpi. Sono statele partecipazioni sociali in HV di proprietà di Star Ball s.r.l.,(di Maurizio Setti) che le ...