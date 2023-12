Usa, scambio prigionieri con Venezuela, liberati americani

"E' stato raggiunto un accordo per il rilascio di tutti gli americani detenuti in, dopo mesi di consultazioni": lo ha annunciato un alto dirigente dell'amministrazione Usa in un briefing telefonico, precisando che l'accordo prevede il rilascio di una decina di cittadini ...

Venezuela, liberati 10 americani. Biden: “Monitoriamo”

Sono 10 gli americani liberati dal regime venezuelano, tra i quali, ha riferito Biden, "6 innocenti". Nei 10 anche "Fat Francis" ...

Biden annuncia: liberati dieci americani che erano detenuti in Venezuela

Il presidente Usa ha annunciato che 10 americani che erano detenuti nel Paese sono stati liberati e stanno tornando a casa. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, restano concentrati "nell'assicurare il rilasc ...