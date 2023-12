Vendono una maschera trovata in soffitta per 150€ | valeva 4 milioni | per il tribunale non è truffa

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Una coppia di ottantenni francesi ha venduto unaafricana del valore di 4a 150 euro. Il signor e la signora Fournier, che avevano trovato il manufatto nelladella loro casa, lo avevano poi ceduto a un mercante di oggetti usati, ignari del suo reale valore. Quest’ultimo ha però portato laa una casa d’aste, dove un anonimo acquirente se la è aggiudicata per 4,2di euro. Ora la coppia non potrà ottenere nessun risarcimento: lo ha stabilito ildi Arlès, nel sud della Francia, per il quale la vicenda non sarebbe una. Semplicemente, secondo il giudice i due “non hanno dimostrato alcuna diligenza nel valutare il giusto valore storico e artistico del bene”, come riporta Il Corriere della Sera, non venendo ingannati ...