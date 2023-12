«Vediamo se sei davvero Babbo Natale» E Stefano Bandecchi gli fa un bonifico da 500 euro

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Doveva essere un semplice scherzo, ma si è rivelata una mossa piuttosto fortunata. Nei giorni scorsi, Claudio Vincentini ha commentato un post su Instagram in cui, sindaco di Terni, indossa un cappello di. «se sei, questo è il mio iban», scrive l’utente. Il suo commento ha catturato l’attenzione del vulcanico primo cittadino, che poche ore più tardi ha pubblicato lo screenshot di unda 500indirizzato proprio all’autore del commento. «Buon, Vincentini Claudio», scrive il sindaco di Terni. Un bottino non indifferente, per cui l’utente social ha sùbito voluto esprimere la propria gratitudine. «Voglio ringraziare ...