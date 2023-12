Vanessa minacciata di morte e vittima di revenge porn | ma la polizia classificò la denuncia come “non urgente”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Emergono nuovi dettagli sull’omicidio diBallan, di 27 anni, colpita con diverse coltellate nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Bujar Fandaj, il kosovaro di 41 anni arrestato per il delitto, non solo non avrebbe accettato la fine di una relazione con la, ma avrebbe anche minacciato per un anno la donna. Leggi anche:Ballan uccisa a 27 anni, era incinta. Preso un 40enne kosovaro, lo avevato per stalkingLeggi anche: Chi è Fandaj Bujar, accusato di aver uccisoBellan: le denunce per stalking, poi l’aggressione a coltellate Le minacce: “Se non torni con me ti uccido” “Se non torni con me ti uccido”, “se non torni mostro a tuo marito i video che abbiamo fatto insieme”, le frasi rivolte a, che decide di ...