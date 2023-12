(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Non ci sono dubbi, nessuno li aveva in effetti. «Ci sono elementi per contestare la» nel delitto dida parte di. Lo ha detto ilcapo...

Martani: "Ci sono indizi gravi di un pericolo di fuga insito nel suo comportamento dopo l'omicidio e indubbi elementi di pericolosità sociale, per ... (repubblica)

Ha sfondato la porta con un martello e aggredito Vanessa con un fendente. «Ti do il cuore, ma non pensare mai di fottermi», le frasi deliranti di ... (vanityfair)

“C’erano elementi forse per un pericolo di attività persecutoria e molesta, ma non per un divieto di avvicinamento” da parte di Bujar Fandaj nei ... (ilfattoquotidiano)

Non ci sono dubbi, nessuno li aveva in effetti. «Ci sono elementi per contestare la premeditazione » nel delitto di Vanessa Ballan da parte di Bujar ... (ilmessaggero)

Chi è il presunto assassino di Vanessa Ballan, ennesima vittima di femminicidio

non ha aperto consapevolmente la porta al suo assassino. È stata sorpresa sulle scale mentre scendeva, ancora in pigiama, per capire da dove arrivava quel tonfo sordo sulla porta ...

Omicidio Vanessa Ballan, arrestato il 41enne Bujar Fandaj: chi è Sky Tg24

Presunto killer Vanessa Ballan accusato di omicidio aggravato: Fandaj Bujar l'avrebbe picchiata e accoltellata Virgilio Notizie

Vanessa Ballan uccisa da Bujar Fandaj, il procuratore: «Dopo la denuncia il caso non sembrava urgente. C'è premeditazione, rischia l'ergastolo»

Non ci sono dubbi, nessuno li aveva in effetti. «Ci sono elementi per contestare la premeditazione» nel delitto di Vanessa Ballan da parte di Bujar Fandaj. Lo ha detto il procuratore capo di Treviso, ...

In carcere il presunto assassino, forti indizi di premeditazione

A morire è stata una giovane mamma di 27 anni, Vanessa Ballan, trovata a terra colpita da almeno sette coltellate al torace davanti alla porta di casa, in una villetta a Spineda, piccola frazione del ...