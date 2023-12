Vanessa Ballan | il pm | “Dopo la denuncia caso non sembrò urgente” Trovati il coltello sporco di sangue e il martello usati da Bujar Fandaj

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “C’erano elementi forse per un pericolo di attività persecutoria e molesta, ma non per un divieto di avvicinamento” da parte dinei confronti di, picchiata e uccisa a coltellate ieri a Riese Pio X (Treviso). Il procuratore capo di Treviso, Marco Martani, incontrando i giornalisti, sembra fare mea culpa perché la giovane mammaessere stata minacciata da, 41enne kosovaro con cui la vittima aveva avuto una relazione. “una perquisizione eseguita nella sua abitazionela querela, da parte dinon c’erano più stati episodi di molestie, di avvicinamenti o minacce. La valutazione fatta – ha concluso Martani – era di non urgenza, cosa purtroppo che si è rivelata infondata”. La relazione tra ...