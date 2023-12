(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Un impatto cinetico potrebbe non essere sufficiente aun asteroide direttola. Alcunitori hanno così realizzato un modello simulativo per poterunal fine di ottenere lo stesso scopo....

MacX DVD Ripper Pro in sconto fino al 55% per Natale e offerta 4 per 1

...adatto a convertire i vostri DVD in video riproducibili senza intoppi su qualsiasi... Meglio ancora: si puòproprio per copiare i DVD del proprio catalogo in modo da non rovinare gli ...

Usare un dispositivo nucleare per deviare gli asteroidi diretti verso la Terra. La ricerca “anti-catastrofe” DDay.it

WhatsApp: presto si potranno usare due account su un unico dispositivo HDblog

Dal carcere video su TikTok, usavano un microcellulare

Per girare il video in diretta su TikTok da una cella del carcere di Terni, dove sono reclusi, tre giovani italiani hanno usato un microcellulare. (ANSA) ...

Volkswagen ci ripensa e toglie il touchscreen ai suoi modelli elettrici, rimettendo tasti fisici

Non sempre le innovazioni tecnologiche incontrano il favore del grande pubblico e gli schermi touch, diffusissimi su ogni dispositivo personale, sono invece difficili da usare nei sistemi infotainment ...