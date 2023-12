Urso | investimenti 5 0 incentivati fino al 40% | torna l’ecobonus auto

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Milano, 20 dic. (askanews) – “Tra risorse del nuovo Pnrr e legge di bilancio mettiamo in campo 15 miliardi per la crescita delle imprese”. Lo annuncia il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo, in un’intervista al Sole 24 Ore. “Glidi Transizione 5.0 sarannoal 40%”, il doppio dell’attuale incentivo, spiega il ministro che annuncia anche una nuovata di ecobonus per il settore: da 1500a 11mila euro. Sul, ha sottolineanto, “pensiamo di essere pronti con il Dpcm entro gennaio”. Il fondomotive “ha una disponibilità totale di 6 miliardial 2030: per il prossimo anno potremmo utilizzare 610 milioni cui aggiungere 320 ...