Uomini e Donne | Giacomo Czerny rompe il silenzio dopo l’intervento

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)ha condiviso la sua incredibile storia di sopravvivenzaaver scoperto di avere un aneurisma cerebrale e aver subito un’operazione d’urgenza che gli ha permesso di superare questa sfida e tornare alla vita normale. L’ex tronista diha raccontato i dettagli dele come ha scoperto di aver rischiato la vita.spiega come ha scoperto di avere l’aneurisma Nelle sue storie di Instagramha raccontato di aver iniziato a sperimentare un persistente mal di testa che non lo abbandonava da due mesi. Preoccupato, l’ex tronista diha deciso di sottoporsi a una ...