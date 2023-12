Unione Europea | accordo storico su migrazione e asilo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’sul Patto suè stato salutato come un risultatoper l’. Si concentra sull’obiettivo di migliorare le protezioni alle frontiere esterne, promuovere una maggiore solidarietà tra gli Stati membri, offrire maggiori garanzie per i vulnerabili e i richiedenti, prendere decisioni condivise sugli arrivi e sulla permanenza nell’UE, nonché stabilire una più equa condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri. Questoè progettato per creare un quadro più coeso e responsabile nella gestione delle questioni migratorie, affrontando le sfide immediate e promuovendo un approccio a lungo termine basato sulla solidarietà e sulla cooperazione tra gli Stati membri. L’intesa si focalizza su cinque ...