Un’altra follia in Turchia | rissa nel recupero e 5 espulsi | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ancora un brutto episodio in. Dopo l’aggressione del presidente dell’Ankaragucu ad un arbitro e il ritiro dal campo della squadra da parte del presidente dell’Istanbulspor, il campionato turco è salito alla ribalta per un altro episodio negativo.si è verificata in occasione del match tra il Bursaspor e il Diyarbekirspor, valida per la terza serie turca. Gli ospiti si sono imposti sul risultato di 0-2. Nelsi sono verificati momenti di: i calciatori delle due squadre hanno perso la testa ed è andata in scena unacollettiva. Il bilancio è stato pesantissimo: 5(due per il Bursaspor e tre per il Diyarbekirspor). Mondo Presidente furioso, l'Istanbulspor ...