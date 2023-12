Una lettera piena di gratitudine al dr Bruno Iannò | “Mi ha curato con sapiente maestria il corpo e arricchito l’anima”

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La testimonianza di Stefano Mistretta (diplomatico in pensione) in cui elogia la sua professionalità e l’umanità del dr.e della sua équipe, alla luce dell’espereinza vissuta nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Vibo Valentia. È sempre più raro sentire. In un modello sociale sempre più arido, dominato dalla tecnologia, dall’egoismo, dal materialismo e dal nichilismo – con il conseguente degrado umano, culturale, etico e spirituale – laè diventata una virtù sempre più solitaria. Quando invece una persona riconosce le capacità professionali, l’attenzione, la gentilezza, l’umiltà e l’umanità che ha ricevuto, possiamo tirare un sospiro di sollievo: si potrà sperare di non vivere soltanto “tra la perduta gente”. E ancora più significativo quando è un uomo che ha girato il mondo, ricco di esperienze, ...