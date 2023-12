Un posto al sole | spoiler | aria di tempesta tra Samuel e Micaela

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)ditra, come si evince daglidi Unal. Nel corso dei prossimi episodi, infatti, i due giovani sembreranno molto in crisi e dimostreranno di avere idee completamente opposte riguardo il loro rapporto. Ricordiamo che, da quando si è trasferita a Palazzo Palladini nel seminterrato di Alberto con la sua gemella Manuela,ha messo gli occhi su, il quale portava avanti una felice relazione con Speranza Altieri. La ragazza, però, non ha minimamente tenuto in considerazione che Piccirillo fosse già impegnato e ha deciso a tutti i costi di conquistarlo. Dopo aver resistito in diverse occasioni alle avance di, alla fineha ceduto e i ...