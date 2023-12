Un nuovo inizio | Bergamo chiude l’anno da Capitale della Cultura con una rinnovata consapevolezza

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023). Questa mattinae Brescia si sono risvegliate più belle: si sono guardate allo specchio e hanno preso coscienza di quanto, già a partire da oggi, possano essere più attraenti e più attrattive di quanto pensassero. È forse il lascito più importante di questo anno speciale: “una nuova” e “un”. Sono queste le parole riecheggiate più volte ieri durante la cerimonia di chiusura deldiBrescia2023, nella sala del Teatro Donizetti in collegamento con il Teatro Grande di Brescia. In molti interventi è stato sottolineato come i territori die Brescia, da sempre simbolo di operosità e, soprattutto, di manifatturiero, ...