(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La scena assomigliava a quella di un film, ma purtroppo si è trattato di realtà. Unè piombato in unadi Roma ferendo sei persone. L'incidente è avvenuto in zona Montesacro, nell'area Nord della Capitale, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 dicembre. Lo schianto è...

Un furgone ha perso il carico di impalcature che trasportava, i tubolari di ferro sono finiti in strada, hanno colpito almeno tre auto in corsa. In ... (ilfattoquotidiano)

Un furgone ha perso il carico di impalcature che trasportava, i tubolari di ferro sono finiti in strada, hanno colpito almeno tre auto in corsa. In ... (ilfattoquotidiano)

Un camionista è morto in un Incidente avvenuto stamani a Milano, lungo la A4 Milano-Brescia all’altezza dello svincolo per Sesto San Giovanni . La ... (ilfattoquotidiano)

Strozza . Un giovane di 26 anni, verso le 9.30 di lunedì mattina (11 dicembre), è finito fuori strada in via Trieste a Strozza , dopo aver perso il ... (bergamonews)

Perde il controllo del furgone e si ribalta nel fosso, ferito un 60enne

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre conduceva unha ... ecco di cosa si occupail controllo del mezzo e finisce nel fosso, soccorso un 50enne Note ...

Un furgone perde il controllo e finisce dentro una profumeria Today.it

Tragico scontro con un furgone: perde la vita un 27enne Youtvrs

Incidente a Castellamonte: si scontrano tre auto e un furgone. Due automobiliste ferite

Incidente, nella serata di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023, lungo la strada provinciale 222 a Castellamonte, quasi ai confini con Ozegna. Per cause in fase di accertamento, si è verificato uno ...

Giovane maceratese perde a la vita a Spoleto

Pieve Torina (Mc)- Un ragazzo di 27 anni di Pieve Torina è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto a Spoleto, in Umbria. A quanto si apprende la sua auto si è scontrata frontalmente con un ...