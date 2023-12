Un biopic che racconta la vita | l' arte e gli amori bisex del genio musicale americano

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Passato in Concorso allo scorso Festival di Venezia, Maestro è disponibile da oggi su Netflix. Si tratta del secondo film di Bradley Cooper dopo A star is born – e ancora con un triplice ruolo: attore, regista e sceneggiatore. La storia è quella delladi Leonard Bernstein – leggendario compositore e direttore d’orchestra morto nel 1990 a 72 anni. Un racconto a colori e bianco e nero che tocca leggero l’del maestro, preferendo il rapporto travagliato con Felicia (Carey Mulligan), la moglie che per anni dovette fare i conti con la bisessualità del marito. ...