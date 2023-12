Ultime Notizie Roma del 20-12-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione essere in primo piano il diamante è giunto al Cairo per avere colloqui con i funzionari egiziani sul auspicata seconda tregua dei combattimenti a Gaza con Israele con lui l’ex leader nel gruppo islamista secondo una fonte dell’agenzia terze Sono in corso intensi negoziati mediati dal Qatar e dall’Egitto a Massa restituirebbe alcuni ortaggi in cambio del rilascio da parte di Israele di detenuti palestinesi si sta discutendo ancora il numero di persone che dovrei essere libera tema Israele insiste sul fatto che nella lista siano incluse le donne i maschi malati e secondo la Ponte anche i palestinesi incarcerati per reati gravi potrebbero tornare in libertà andiamo a Bruxelles ora saranno gli europei decidere chi entra in un non i trafficanti non nasconde ...