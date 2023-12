Ultime Notizie Roma del 20-12-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara andiamo a Bruxelles è in apertura ora saranno gli europei a decidere chi entra in Ué non i trafficanti non nasconde La sua soddisfazione così Ursula von der leyen presidente della commissione europea nel annunciare l’accordo raggiunto da europeo e consiglio tu non l’ho fatto per l’immigrazione e l’asilo il risultato di 10 anni di lavoro tra quando nel settembre 2020 il documento ho chiamato pact on migration era stato presentato dalla Commissione L’obiettivo era quello di superare il Trattato di Dublino tanto criticato quanto divisivo negli ultimi anni momento storico arriva a dire Giuan se ne cominciare gli affari interni plauso dell’Italia grande successo e così potremmo contrattare i trafficanti di essere umani le del Ministro dell’Interno piantedosi ...