Ultime Notizie Roma del 20-12-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura di Lidl di Amazon è giunto al Cairo per avere colloqui con i funzionari egiziani sul auspicata seconda tregua dei combattimenti a Gaza con Israele con lui l’ex leader del gruppo islamista secondo una fonte dell’agenzia router sono in intensi negoziati mediati dal Qatar e dall’Egitto amasse restituirebbe alcuni ortaggi in cambio del rilascio da parte di Israele di detenuti palestinesi senza discuterne ancora il numero di persone che dovrebbero essere liberate insiste sul fatto che nella lista sono incluse le donne i maschi malati e secondo la fonte anche i palestinesi incarcerati per reati gravi potrebbero tornare in libertà andiamo a Bruxelles ora saranno gli europei a decidere chi non i trafficanti non nasconde La sua soddisfazione è Ursula von der leyen ...