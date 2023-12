Ultime Notizie Roma del 20-12-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio C’è anche l’Italia nella coalizione per garantire la sicurezza della Navigazione nel Mar Rosso dove la recente cresce un bis considerati attacchi oggi proveniente dallo Yemen minaccia il libero flusso del Commercio mette in pericolo di Marina Innocenti Viola il diritto internazionale lo fa sapere il pentagono spiegano in una nota che questa è una sfida internazionale che richiede un’azione collettiva e che per questo viene istituita l’operazione prosperity Guardian che stai ridendo paesi tra cui Regno Unito Bahrain Canada Francia Italia Paesi Bassi Norvegia sei scelte Spagna per affrontare congiuntamente le scrive alla sicurezza nel Mar Rosso meridionale nel Golfo di Aden con l’obiettivo di garantire la libertà di navigazione per tutti i paesi e rafforzare la sicurezza e ...