Ultime Notizie Roma del 20-12-2023 ore 12 | 10

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)dailynews radiogiornale aggiornato venerdì trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un incendio divampato attorno all’una della notte in un’abitazione di Colle calcare Campobasso pesantissimi bilancio della tragedia un bambino di 9 anni morto per asfissia mentre la sorellina di 4 il fratello di 12 madre 35enne sono ricoverati in ospedale al Cardarelli la piccola è in condizioni gravi Mattarella sul conflitto Israele ma l’unica soluzione è quella dei due stati ad aprire la conferenza degli attrici degli ambasciatori d’Italia Antonio tajani vice premier è ministro degli Esteri Italia sosterrà la risoluzione ONU sugli aiuti il Gazza sul tavolo anche la guerra in Ucraina emergenza migrazione il governo italiano sta usando la fame dei civili come metodo di guerra nella striscia di Gaza occupata Il che è un crimine di guerra lo ha ...