Ultime Notizie Roma del 20-12-2023 ore 09 | 10

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 20 dicembre Buona giornata da parte di Francesco vita in studio è stato fermato a tarda sera buia fa Andai il quarantunenne kosovaro ricercato perché sospettato di aver ucciso in casa Vanessa barlaam 27 anni nella frazione di Spineda di Riese Pio decimo in provincia di Treviso la vittima è stata picchiata per volta e poi colpita con almeno 7 coltellate al torace voltiamo pagina il file è in formato il Qatar che sarebbe pronto una tregua di circa una settimana nei combattimenti e Garden cambio del rilascio di circa 40 ostaggi detenuti di amarti secondo quanto riporta il gerusalemma il gatto ha i genitori di Samantha barks la ragazza pakistana uccisa a Novellara questa la sentenza emessa dalla corte di Assise di Reggio Emilia dopo oltre 4 ore di camera di consiglio carcere a vita per il padre sciabbarabba detenuto la madrina di ...