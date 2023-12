UFFICIALE – Vecchi allenatore del Vicenza! Nuova esperienza per l’ex Inter

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Stefanoè ufficialmente il nuovodel Vicenza.die FeralpiSalò riparte dai biancorossi in Serie C. Di seguito il comunicatodel club.– Stefanoè un nuovodel Vicenza, questo il comunicato del club per: “La società LR Vicenza comunica che il Sig. Stefanoha sottoscritto un accordo comeResponsabile della Prima Squadra, sino al 30 giugno 2025., classe 1971, nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in Serie B, alla guida della Feralpisalò. Ha iniziato la carriera come, nel 2005 al ...