Nonostante la, insieme alla FIFA, abbia prolungato il divieto di partecipazione per le proprie squadre di club e per le nazionali, la federcalcio...

Il Borussia Dortmund blinda un suo gioiello. Come informa il sito UFFICIALE del club tedesco, Jamie Bynoe-Gittens ha firmato il rinnovo di ... (calciomercato)

L’avventura di Pep Clotet , ex tecnico di Brescia e SPAL, in Russia è terminata. A comunicare il suo addio , arrivato con la risoluzione... (calciomercato)

Gregor Kobel festeggia le parate contro il Milan in Champions League nel migliore dei modi: UFFICIALE il rinnovo del portiere con il Borussia ... (calciomercato)

Le Elezioni presidenziali in Russia nel 2024 dovrebbero vedere Putin ancora una volta in campagna elettorale. Tuttavia, ancora nessuna ufficialità ... (ilgiornaleditalia)

Donyell Malen cambia agente . L'attaccante olandese del Borussia Dortmund (classe 1999 ex PSV Eindhoven) lascia Rafaela Pimenta ed entra... (calciomercato)

Salikov, ex ufficiale Wagner che rivela i crimini di guerra in Ucraina

...viaggio tra i russi che combattono per l'Ucraina Salikov sostiene di aver prestato servizio comedel Gruppo Wagner, la milizia che svolse un ruolo di primo piano nell'invasione della

Un ex ufficiale del battaglione Wagner è in Olanda per deporre davanti alla Corte Penale ICC +31mag.nl

Russia, viaggio ufficiale di Putin in Kazakistan - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

UFFICIALE: la Russia rimane nella UEFA, bocciato il passaggio all'AFC

Nonostante la UEFA, insieme alla FIFA, abbia prolungato il divieto di partecipazione per le proprie squadre di club e per le nazionali, la federcalcio russa ha deciso di rimanere sotto il comando dell ...

La Russa jr interrogato per quasi sette ore dai pm

