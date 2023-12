UeD anticipazioni | lite furiosa Tina-Federico | segnalazione su Mario

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Mercoledì 20 dicembre 2023 è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione si è parlato sia di Trono Classico, sia di Over. Partendo da quest'ultimo, al centro dell'attenzione c'è statoCastello, il nuovo cavaliere che era venuto in studio per conoscere Barbara De Santi. Le cose tra loro, però, non sono andate bene, sta di fatto che si sono lasciati, e lui ha accettato di restare per Aurora Tropea. Durante le riprese di oggi, però, l'uomo ha avuto una discussione davveroconCipollari, al termine della quale ha deciso di andare via dallo studio. Anche al Trono Classico ci sono stati dei colpi di scena., corteggiatore di Ida Platano, è stato al centro di una. Cosa ne sarà stato, invece, di Roberta Di ...