Ue | patto stabilità | fonti ' Francia e Germania sempre in contatto con amici italiani su riforma' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Bruxelles, 20 dic. - (Adnkronos) -non hanno trattato da sole ladeldi. Al contrario, sono state in "permanente" con gli altri Stati membri, in particolare con "la presidenza spagnola e con i nostri". Lo precisanodi Bercy. Un accordo franco-tedesco era indispensabile per arrivare ad una intesa a 27, sottolineano: "Tutti gli Stati membri ci hannodetto che ci sarebbe stato un accordo una volta che francesi e tedeschi si fossero intesi. Sento dire che francesi e tedeschi decidono tutto da soli, ma non è vero", perché, oltre ai contatti costanti con Madrid e Roma, e con gli altri Stati membri, "c'è motivo di ritenere che, se non ci fosse ...