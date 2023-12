Uccisa all’alba l’ex sposa bambina Samira Sabzian

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) 20 dicembre 2023- È stata impiccata, unache si trovava in carcere in Iran da circa dieci anni ed era stata condannata alla pena capitale per avere ucciso suo marito. Lo denuncia la ong Iran Human Rights, con sede in Norvegia. “è stata vittima per anni di un apartheid di genere, matrimonio dae violenza domestica, oggi è vittima della macchina omicida di un regime incompetente e corrotto”, ha scritto su X il direttore dell’ong, Mahmood Amiry-Moghaddam.si erata quando aveva 15 anni e quattro anni dopo, nel 2013, aveva ucciso suo marito. Da allora si trovava in carcere. Oltre alla ong Iran Human Rights anche Amnesty International aveva lanciato un appello alla comunità ...