Uccide la moglie con un martello, poi si toglie la vita: trovata morta in casa una coppia di anziani

A Sant'Elia, una frazione di Rieti, una coppia di anziani è stata trovata morta in casa. Secondo la polizia si tratta di un caso di omicidio - suicidio. La donna sarebbe stata infatti colpita ...

Vanessa Ballan uccisa da Bujar Fandaj, il procuratore: «Dopo la denuncia il caso non sembrò urgente. C'è premeditazione, rischia l'ergastolo»

Non ci sono dubbi, nessuno li aveva in effetti. «Ci sono elementi per contestare la premeditazione» nel delitto di Vanessa Ballan da parte di Bujar Fandaj. Lo ha detto il procuratore ...

Pastore ucciso a Gavoi: il volto sfigurato da colpi d'arma da fuoco

Il volto completamente sfigurato dai colpi di arma da fuoco ed era morto ormai da molte ore Francesco Cidu, l'allevatore di 66 anni ucciso ieri a Gavoi e ritrovato ... I familiari di Cidu, la moglie e ...