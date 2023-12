Tutte le ‘mance’ dei consiglieri regionali | fondi a Benevento e Pietrelcina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna pioggia didalla Regione Campania agli enti religiosi. L’allegato al ddl Stabilità, in aula domani, contiene la lista delle “mance” dei. Così vengono chiamate in gergo. Ma non certo di spiccioli si tratta. Il rito, anche quest’anno, si celebra tra fumi di incenso. Parrocchie, diocesi e confraternite sono molto gettonate, tra le destinazioni considerate meritevoli. Ma trovano posto anche i progetti dei comuni, in 75 casi. Ad esempio, aper la riqualificazione della Spina Verde sono stati stanziati 100mila euro. Deve accontentarsi di 60.000 euro, invece, il comune sannita di, per il supporto del turismo religioso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.