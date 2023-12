Turismo | Roma seconda al mondo dopo Londra per hotel di lusso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il rilancio turistico della Capitale convince gli investitori internazionali. Nel 2023 i più grandi e prestigiosi marchi delhanno sceltoper l’apertura di nuove strutture alberghiere: secondo la classifica stilata da Luxury Travel Intelligence la Città Eterna èalsolo a. La Capitale batte dunque New York, Qatar, Sydney, Singapore, Tokyo e tutte le altre capitali europee in termini di attrattività e visione turistica presente e futura. Così in una nota il Campidoglio. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa., gestiva le pulizie in edifici edi: arrestato per bancarotta, sequestri per 10 milioni Le parole del sindaco diRoberto Gualtieri “L’arrivo delle realtà alberghiere più ...