Turismo | per il bando Piccoli Comuni risorse aggiuntive in arrivo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “La grande risposta ricevuta daiche, anche in forma aggregata, hanno presentato oltre 800 proposte progettuali nell’ambito delpensato per la loro valorizzazione turistica è la testimonianza di come il governo Meloni e il ministero delsiano stati in grado di intercettare una forte esigenza dei territori. Il dicastero intende fare tesoro dei progetti ricevuti e, ben consapevole della ricchezza che proviene daie dalle loro peculiarità ed eccellenze, si è già attivato per reperirein modo da poter finanziare ulteriori progetti per lo sviluppo turistico del nostro territorio. È proprio nei borghi, nei, che risiedono i grandi patrimoni ...