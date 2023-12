Trump non è eleggibile | l’America comincia a svegliarsi sul Golpista in Chief

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) C’è un giudice in Colorado, anzi c’è una Corte Suprema che ha stabilito l’ovvio, ovvero che Donaldnon èalla carica di Presidente degli Stati Uniti, come prescritto dal quattordicesimo emendamento della Costituzione americana nei confronti dei pubblici ufficiali che hanno partecipato ad attività eversive dopo aver prestato giuramento di rispetto e fedeltà alla Costituzione. La sentenza di 213 pagine della Corte Suprema ordina allo Stato del Colorado di non accettare la candidatura dialle primarie repubblicane di inizio 2024, e di conseguenza alle presidenziali del 5 novembre. La sentenza vale solo per il Colorado, per ora. La Corte ha confermato la decisione del giudice distrettuale di primo grado secondo cui l’attacco al Congresso del 6 gennaio 2021 costituiva un atto insurrezionale e che ...