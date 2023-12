Trump | la Corte Suprema del Colorado | «Non può candidarsi alle presidenziali Usa in base al 14° emendamento»

L’ex presidente americano Donald Trump è in aula oggi a New York per presenziare alla prima udienza del processo contro di lui e I suoi figli ... (open.online)

Trump "salvato" dalla Corte Suprema : "Può ricandidarsi"

Trump non può essere fermato per via del XIV Emendamento. Si risolve in un nulla di fatto il bizzarro ricorso del commercialista texano John Anthony ... (ilgiornale)