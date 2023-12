Trump escluso dalle presidenziali in Colorado per l’assalto al Congresso Cosa succede ora

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Donaldnon potrà partecipare alle primarie repubblicane del 2024 ine, dunque, nello Stato non potrà correre per l’elezione alla Casa Bianca. Lo ha stabilito la Corte suprema di Denver, per la qualenon è “costituzionalmente idoneo” a candidarsi poiché ritenuto coinvolto nelal Campidoglio del 6 gennaio 2021. Ilescludeelezioniin base al 14esimo emendamento La decisione è stata assunta con quattro voti a favore e tre contrari, in base alla sezione 3 al 14esimo emendamento che escludecariche pubbliche chi è coinvolto in “insurrezione o rivolte” contro la Costituzione sulla quale ha giurato. Si tratta della prima volta in assoluto che negli Usa viene emessa una ...