Trump escluso da primarie Colorado per assalto Capitol Hill

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Colpo di scena nella corsa alla Casa bianca. Donaldè statodalledel partito repubblicano inper la nomination per le presidenziali 2024 dalla Corte Suprema dello Stato. I togati hanno applicato il quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che impedisce l'elezione alle cariche pubbliche di funzionari responsabili di atti di "inserruzione o rivolta" contro le istituzioni della Repubblica, contestando il coinvolgimento dell'ex presidente nell'al Campidoglio del 6 Gennaio 2021., che è stato incriminato per quei fatti, ha annunciato il ricorso alla Corte Suprema federale. La decisione del, che potrebbe essere seguita da altri Stati, porterà all'intervento dei giudici supremi di Washington Dc, che ...

A deciderlo la Corte Suprema per il ruolo nell'assalto a Capitol Hill La Corte Suprema Usa ha escluso Donald Trump dalle primarie repubblicane per ... (sbircialanotizia)

Usa 2024: - 329, Trump escluso da primarie Colorado, ricorso a Corte Suprema

Usa 2024 320 - Con una decisione senza precedenti, la Corte Suprema del Colorad o ha ieriDonalddalle primarie repubblicane per la Casa Bianca per il ruolo avuto nell'insurrezione del 6 gennaio 2021 , quando migliaia di facinorosi suoi sostenitori, da lui aizzati, diedero l'...

Trump escluso dalle primarie del 2024 in Colorado: la sentenza che può cambiare la corsa alle presidenziali Corriere della Sera

Trump escluso dalle primarie Usa 2024 AGI - Agenzia Italia

Donald Trump escluso dalle elezioni primarie in Colorado dopo Capitol Hill: a rischio la corsa alla presidenza

Corsa alla presidenza a rischio per Donald Trump, escluso dalle primarie in Colorado per le elezioni 2024 in base al 14esimo emendamento ...

Trump escluso da primarie in Colorado, ora la battaglia in Corte Suprema

(Adnkronos) - La sentenza della Corte Suprema del Colorado che ha decretato che Donald Trump è ineleggibile nello Stato per il ruolo avuto nell'insurrezione del 6 gennaio, avrà come effetto di portare ...