Tricolore sul motoscafo | il gioco sporco della Ong tedesca per fregare l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Una Ongavrebbe trovato e adottato una strategia particolare per approdare più facilmente nei nostri porti. Lo scrive Francesca Galici sul Giornale: "Si tratta di unveloce che, a differenza delle stragrande maggioranza delle imbarcazioniflotta civile, batterà bandierana. Si chiama 'Maldusa' e fa capo a quella che sui social si definisce come 'associazione culturale', che porta lo stesso nome". L'annuncio è stato dato sui social dall'organizzazione "United4Rescue", che ha sede in Germania: "United4Rescue ha reso possibile l'acquisto grazie a tantissime, tantissime donazioni individuali", si legge nel comunicato da loro diffuso. A quest'organizzazione aderiscono molte Ong tedesche che operano nel Mediterraneo. Dunque il- come ricostruisce il Giornale - "è ...